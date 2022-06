Horizon Netflixa - znamy tytuł i czas akcji. Fani będą rozczarowani

Uznana seria gier Horizon doczeka się swojego własnego serialu na platformie Netflix. Teraz dowiedzieliśmy się już, jaką nazwę będzie nosiło show, oraz w jakich czasach będzie rozgrywać się akcja.

Premiera gry Horizon: Zero Dawn odbyła się w 2017 roku i gra od razu zaskarbiła sobie sympatię graczy. Opowieść o przygodach wojowniczej Aloy była mocnym kandydatem do tytułu gry roku, lecz konkurencja była równie dobra. W tym roku Guerilla Games wypuściło już drugą część jej przygód, a to jeszcze nie koniec opowieści z tego uniwersum.

Pod koniec maja otrzymaliśmy potwierdzenie o tego, że Netflix zabierze się za tworzenie serialu z uniwersum Horizon, lecz wtedy nie podano zbyt wielu szczegółów. Teraz Jeff Grubb zdradził, że serial będzie nosił nazwę Horizon 2047. Oznaczałoby to, że fani nie mają co liczyć na pojawienie się w produkcji Aloy. To dlatego, że akcja gry Horizon: Zero Dawn odbywa się niemal tysiąc lat później - w 3017 roku.

Horizon 2047 to inne czasy niż Horizon: Zero Dawn

Fabuła gier Horizon: Zero Dawn i Horizon: Forbidden West rozgrywa się w dalekiej przyszłości, która nie jest jednak usłana różami. Cywilizacja upadła, a ludzie tworzą dzikie plemiona i codziennie muszą walczyć o przetrwanie. Planetą rządzą maszyny w kształcie zwierząt, które są zagrożeniem dla każdego człowieka. Główną bohaterką w obu częściach serii Horizon jest wojownicza Aloy, która za pomocą łuku i pułapek walczy z nieprzyjaznymi maszynami.

Jeżeli liczba 2047 rzeczywiście oznacza rok, w którym zostanie osadzona akcja serialu, to scenarzyści najprawdopodobniej skupią się na wątkach rozkwitu ludzkości i drodze, która doprowadziła do zagłady cywilizacji.

Zobacz: Joker powraca! Podtytuł drugiej część sporo zdradza

Zobacz: Dragon Age 4 - poznaliśmy dokładną nazwę gry

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Jeff Grubb