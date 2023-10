SpellForce: Conquest of Eo trafi na konsole. Jest też aktualizacja PC

Conquest of Eo to najnowsza gra spod szyldu SpellForce. Tym razem zamiast strategii czasu rzeczywistego dostajemy grę turową. Producent szykuje się do wypuszczenia produkcji na konsole, a użytkownicy PC mogą liczyć na darmową aktualizację.

3 lipca na rynek gier trafiła kolejna produkcja z serii SpellForce. Mowa tu o Conquest of Eo, który jest o tyle niecodziennym spin-offem, że całkowicie zmienia dotychczasowe zasady rozgrywki. Seria SpellForce znana jest z tego, że jest to gra stawiająca mocny nacisk na fabułę i system rozwoju postaci, strategiczne zarządzanie zasobami oraz walkę w czasie rzeczywistym. Tymczasem Conquest of Eo jest grą turową.

Conquest of Eo trafi na konsole

Producent gry już szykuje się do wydania Conquest of Eo na konsole. Najnowszy SpellForce ukaże się na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 7 listopada 2023 roku.

To jednak nie koniec, gdyż nowości doczekali się również użytkownicy komputerów osobistych. Dziś wyszła bezpłatna aktualizacja 1.3, dodająca nową zawartość i funkcje do gry:

Przegląd zadań: umożliwia szybkie odnalezienie aktywnych zadań na mapie świata i nawigację do nich

Nowy bohater: Galtrak, orkowy mag krwi, wnosi swój własny rodzaj magii, który może nawet odblokować nowe zaklęcia dla twojego czarodzieja… ale mają one swoją cenę.

Nowe lokalizacje: Skażona wioska

Znaczące ulepszenia wydajności, optymalizujące działanie na systemach z niższej półki i przyspieszające czas ładowania

Ulepszone funkcje i wskazówki kontrolera

Powyższa zawartość będzie również dostępna w wersji konsolowej od razu na premierę w listopadzie.

