Senua's Saga Hellblade II. Poznaliśmy datę premiery?

Celtycka wojownicza Senua ponownie będzie musiała zejść do piekieł. Oryginalna gra o tytule Hellblade: Senua's Sacrifice ukazała się jeszcze w 2017 roku. Gra zyskała wielu fanów ze względu na poważne podejście do tematu chorób psychicznych. Gracze mieli nadzieję na drugą część przygód bohaterki i te zostały zapowiedziane w 2019 roku. Jednak nadal nie ujrzała światła dziennego.

Za serią Hellblade stoi studio Ninja Theory, mające na koncie takie gry jak DmC: Devil May Cry, DEXED, czy Bleeding Edge. Od 2018 roku pozostają pod skrzydłami Microsoftu, zatem nic dziwnego, że swoje nowości ogłaszają podczas wydarzeń organizowanych przez giganta z Redmond.

Tune in to #DeveloperDirect this Thursday to hear from the team how we're crafting Senua's Saga: Hellblade II pic.twitter.com/nXXJv2TVsA