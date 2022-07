Rockstar oszalało. Anulowało gry, na które wszyscy czekali

Liczyliście na remastery GTA4 i Red Dead Redemption? Wygląda na to, że możecie o nich zapomnieć - przynajmniej na razie.

Historycy spierają się, czy było w ogóle coś takiego, jak czasy przed GTA 5. Najnowsza część gangsterskiej sagi Rockstar towarzyszy nam tak długo, że równie dobrze mogłaby być z nami od zawsze. Ale takie czasy były! Co więcej, Rockstar wydało wtedy kilka naprawdę udanych gier, w tym GTA 4 i Red Dead Redemption.

Remastery GTA 4 i Red Dead Redemption anulowane

Niestety o ile starsze gry Rockstar doczekały się kilku mniej lub bardziej udanych reedycji (ostatnio zdecydowanie mniej), tak GTA 4 i Red Dead Redemption utknęły gdzieś w czasach PlayStation 3 i Xboksa 360. Mogłoby się wdawać, że to tylko kwestia czasu, aż takie klasyki doczekają się swoich remasterów, prawda? Cóż...

Okazuje się, że faktycznie takie były plany. Jeszcze kilka lat temu Rockstar poważnie rozważało wydanie remasterów obydwu tytułów. Finalnie jednak na taki krok się nie zdecydowano. Dlaczego? Jakkolwiek wydaje się to nieco niewiarygodne, jednym z powodów miałoby być skupienie się na produkcji GTA 6, które powstaje i zobaczymy je... kiedyś. W aktualnych plotkach przewijają się daty 2024 i 2025, więc na pewno nie nastąpi to prędko.

Drugim powodem miało być natomiast negatywne przyjęcie GTA: The Trilogy - Definitive Edition, czyli remasterów trzech części z czasów PlayStation 2. Kolekcję w dniu premiery trapiła masa problemów technicznych. Część z nich była na tyle dotkliwa, że wymusiła tymczasowe wstrzymanie sprzedaży do czasu ich naprawienia.

Dla Rockstar była to olbrzymia wpadka zarówno finansowa, jak i PR-owa. Jak widać firma wyciągnęła z niej wnioski. Szkoda tylko, że rozwiązaniem problemu okazało się porzucenie idei remasterów, a nie przyłożenie się i zrobienie ich tak, jak należy.

Na osłodę warto jednak dodać, że być może nie porzucono ich całkowicie. Jak sugeruje redakcja Kotaku, Rockstar nie wyklucza powrotu do remasterów GTA 4 i Red Dead Redemption po wydaniu GTA 6. Mówimy tu jednak o perspektywie co najmniej 2-3 lat, co w branży gier komputerowych zakrawa o wieczność i wiele może się w tym czasie wydarzyć.

