Riot Games rozdaje 100 tys. dolarów. Co trzeba zrobić?

Studio Riot Games, odpowiedzialne za gry League of Legends, Valorant i Teamfight Tactics, rozdaje pieniądze. Można zgarnąć nawet 100 tys. dolarów. Co trzeba zrobić?

Valorant ma już ponad 4 lata. Gra zadebiutowała w czerwcu 2020 roku. Wraz z nią Riot Games wprowadziło system anti-cheat o nazwie Vanguard. Od początku budził on lekkie kontrowersje, ponieważ działa on na poziomie jądra systemu operacyjnego. Nie wszystkim się to podobało, ale mechanizm okazał się w miarę skuteczny. Nie udało się wyeliminować wszystkich oszustów, ale na pewno jest ich zdecydowanie mniej niż CS2.

Czemu o tym piszę? Ponieważ Riot Games oferuje nawet 100 tys. dolarów dla każdego, komu uda się złamać zabezpieczenia systemu Vanguard.

Riot Games rozdaje pieniądze

Riot Games chce mieć pewność, że Vanguard jest oprogramowaniem bezpiecznym i skutecznym. Dlatego też uruchomiono program szukania błędów. Każdy, komu uda się złamać zabezpieczenia systemu anti-cheat, może liczyć na pokaźne nagrody. Najwyższa wynosi aż 100 tys. dolarów.

Riot oferuje do 35 tys. dolarów za znalezienie exploitów, które umożliwiają eskalację uprawnień. Do 75 tys. dolarów otrzymają ci, którzy znajdą exploity atakujące sieć, opierając się na interakcji użytkownika w celu umożliwienia ataku. Do 100 tys. dolarów zostanie wypłacone za exploity, które mogą atakować sieć przy zerowej interakcji użytkownika.

Źródło zdjęć: Riot Games

Źródło tekstu: KitGuru