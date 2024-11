Poznaliśmy pierwszą postać w Wiedźminie 4

Wiemy, jak prawdopodobnie będzie nazywać się jedna z postaci, która pojawi się w Wiedźminie 4. Zdradził to aktor, który będzie podkładał pod nią głos.

Nie od dziś wiadomo, że w CD Projekt RED trwają prace nad kolejną trylogią gier w świecie Wiedźmina. Chociaż polskie studio utrzymuje, że będzie to zupełnie nowa historia, to i tak wszyscy zgodnie nazywają najnowszą odsłonę mianem Wiedźmina 4. Chociaż fabuła wciąż nie jest znana, to przynajmniej poznaliśmy nazwę jeden z postaci, która pojawi się w grze.

Ta postać pojawi się w Wiedźminie 4

Informacja pojawiła się na Reddicie. W jedną z postaci w Wiedźminie 4 wcieli się aktor Jake Lampert. Jego bohater ma na imię Branko i to w sumie wszystko, co na ten moment wiemy. Rola wyznaczona jest na 2025 rok, więc prawdopodobnie to właśnie w przyszłym roku rozpoczną się wszystkie nagrania z aktorami głosowymi. To też oznacza, że gra wciąż jest daleka od premiery.

O Wiedźminie 4 na razie nie wiemy wiele. Tak naprawdę to nie wiemy praktycznie nic. Gra powstaje na Unreal Engine 5. Ma to być pierwsza część zupełnie nowej trylogii. Jeśli chodzi o fabułę, to jedyną poszlaką jest oficjalna grafika, na której widać medalion w śniegu. Prawdopodobnie jest to medalion szkoły kota lub rysia. Niektórzy sugerują, że kiedyś należał on do Leo Bonharta, a aktualnie jego właścicielką jest Ciri (zdobyła go w książkach), więc to ona może być główną bohaterką serii.

