Wiedźmin 4. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery gry

CD Projekt RED ogłosił wyniki finansowe, a przy okazji studio ujawniło nowe szczegóły na temat Wiedźmina 4. Wiemy, kiedy mniej więcej powinniśmy spodziewać się premiery gry.

W CD Projekt RED trwają prace nad kilkoma grami, ale głównym projektem jest w tym momencie kolejna odsłona serii Wiedźmin. W trakcie rozmowy z udziałowcami dowiedzieliśmy się, na jakim etapie są prace i kiedy powinniśmy mniej więcej spodziewać się premiery. Zła informacja jest taka, że to kwestia jeszcze kilku lat.

Wiedźmin 4. Kiedy premiera?

Zacznijmy od tego, że gra umownie nazywana Wiedźminem 4 cały czas znajduje się w fazie przedprodukcji, która wkrótce powinna się zakończyć. Nad projektem, który jest w tym momencie kluczowy dla polskiego studia, pracuje około 410 pracowników firmy, co stanowi zdecydowaną większość zatrudnionych.

Kiedy możemy się spodziewać premiery? Oczywiście nie padła żadna konkretna data, bo na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Jednak padło pytanie, kiedy gra może być gotowa do wydania i przedstawiciel firmy przyznał, że to prawdopodobnie kwestia około 4-5 lat.

Odpowiedź na to pytanie naprawdę różni się w zależności od gry, a mówię ogólnie, ponieważ są gry AAA, które powstają może około 3 lata, i są gry, które są produkowane przez bardzo długi czas. Historycznie rzecz biorąc, nasze gry powstawały od momentu rozpoczęcia produkcji do momentu premiery w ciągu około 4-5 lat.

Jeśli produkcja ma ruszyć w tym roku, to oznaczałoby to, że premiery Wiedźmina 4 możemy spodziewać się najwcześniej w 2028 roku. Wszystko zależy od tego, czy do tego 4- lub 5-letniego okresu powinniśmy też liczyć etap preprodukcji, ale przedstawiciel firmy wyraźnie powiedział o momencie rozpoczęcia produkcji gry.

Padło też pytanie, kiedy mogą ruszyć zamówienia przedpremierowe na Wiedźmina 4 i kiedy zostanie ogłoszona data premiery. Tutaj też nie ma żadnych szczegółów, a jedynie szacunki.

Poinformujemy rynek o dacie premiery, kiedy rozpoczniemy zamówienia przedpremierowe. To oczywiście odpowiedź. Nie ma w tym więcej magii. Prawdopodobnie mogę to zawęzić, ponieważ na przykład cyfrowe sklepy konsolowe pozwalają na rozpoczęcie zamówień przedpremierowych nie dłużej niż rok przed datą premiery. Więc to daje ci jakiś pomysł.

Przy okazji w CD Projekt RED trwają też prace nad kontynuacją Cyberpunk 2077, nową wersją Wiedźmina 1 (tzw. remake), zupełnie nową marką, a także tajemniczym projektem związanym z uniwersum Wiedźmina. W zależności od projektu zajmuje się nimi od kilku do kilkudziesięciu pracowników firmy.

