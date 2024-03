Wiedźmin 4 to nie będzie po prostu trójka w nowych szatach

W tym momencie w CD Projekt RED zatrudnionych jest 627 deweloperów. Z nich aż 403 pracuje aktualnie nad Projektem Polaris, który gracze potocznie określili mianem Wiedźmina 4. To aktualnie najważniejszy projekt polskiego studia. Jednak Michał Nowakowski uprzedza, że to nie będzie po prostu lepsza wersja trójki.

Prezes CD Projekt RED Michał Nowakowski odpowiedział na kilka pytań w trakcie telekonferencji dla akcjonariuszy. Oczywiście nie zabrakło tych o nową grę w uniwersum Wiedźmina, w tym od ewentualny debiut. Szef studia uprzedził, że nie zamierzają zdradzać daty premiery w taki sposób, bowiem jest to część planu marketingowego. Poza tym ujawnił, czym Projekt Polaris może być.

Nowakowski przyznał, że tworzenie nowej gry to zawsze kreatywne ryzyko, ale CD Projekt RED chce przekraczać granice, eksplorować nowe obszary i robić rzeczy, których wcześniej nie robili.

Zasadniczo chodzi mi o to, że nie powinniście oczekiwać Wiedźmina 3 w nowych szatach. To znaczy, oczywiście opieramy się na tym, co zostało zrobione wcześniej i na wnioskach z tego, co zostało zrobione wcześniej, ale dodamy nowe rzeczy, nowe elementy, nowe elementy rozgrywki, nowe mechaniki, których nie widzieliście w naszych poprzednich grach.