Na nowe gry CD Projekt RED jeszcze poczekamy

Od dawna wiemy, że w CD Projekt RED równocześnie trwają prace nad kilkoma grami. To między innymi produkcja, którą potocznie określamy mianem Wiedźmina 4, kontynuacja Cybperunk 2077, remake Wiedźmina 1, a także zupełnie nowe IP. Szkoda, że na każdą z nich jeszcze przyjdzie nam poczekać i to zapewne kilka lat.

Kiedy nowe gry CD Projekt RED?

W tym momencie trwają prace nad trzema grami w uniwersum Wiedźmina. To przede wszystkim pierwsza odsłona nowej trylogii, znana jako Projekt Polaris. W przypadku tego tytułu studio jest na etapie preprodukcji, więc wkrótce powinny ruszyć bardziej zaawansowane prace.

Podobnie wygląda sprawa z Projektem Sirius, który powstaje w The Molasses Flood. W tym przypadku prace były na bardziej zaawansowanym etapie, ale po czasie wszystko wyrzucono do kosza i trzeba było zacząć od nowa. Ostatnia gra w świecie wykreowanym przez Sapkowskiego to remake pierwszego Wiedźmina. Tutaj studio Fool's Theory jest dopiero na fazie koncepcyjnej.

Poza tym trwają też prace nad Projektem Orion, czyli kontynuacji Cyberpunk 2077. Te jednak ledwo się zaczęły i wciąż powstaje cała koncepcja. Ostatnia na liście jest zupełnie nowa marka o kodowej nazwie Hadar, ale tutaj również cała koncepcja dopiero powstaje.

CD Projekt RED pochwalił się też zeszłorocznymi wynikami. W 2023 roku cała seria Wiedźmin przekroczyła 75 mln sprzedanych egzemplarzy. Z kolei dodatek do Cyberpunk 2077 został nabyty 5 mln, gdzie podstawka dobiła do 20 mln.

