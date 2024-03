PlayStation Plus w kwietniu. Sony ujawnia nowe gry

Firma Sony przedstawiła ofertę subskrypcji PlayStation Plus na kwiecień. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 tytuły: Immortals of Aveum, Minecraft Legends oraz Skul: The Hero Slayer.

Wszystkie gry w kwietniowej odsłonie subskrypcji PlayStation Plus będą dostępne od wtorku 2 kwietnia do poniedziałku 6 maja.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum to pierwszoosobowa strzelanka singleplayer, w której gracze wcielają się w Jaka i dołączają do elitarnego zakonu magów bitewnych, aby ocalić świat. Magia jest głównym elementem zarówno ataku, jak i obrony. Gracze odkrywają, ulepszają i tworzą elementy magicznego ekwipunku, aby udoskonalić swój styl gry w trzech siłach magii i zostać najpotężniejszym Triarchą Magnusem w Aveum.

Minecraft Legends

Minecraft Legends to strategiczna gra akcji, gdzie gracze zawierają sojusze z przyjaciółmi oraz mobami, aby obronić Overwold przed okrutnymi piglinami. Mogą rzucać wyzwania znajomym lub połączyć siły w intensywnych bitwach w trybie online broniąc swojej wioski i prowadząc jednostki do zniszczenia osad przeciwników.

Skul: The Hero Slayer

Skul: The Hero Slayer to dwuwymiarowa gra akcji posiadająca cechy rogue-like, z ciągle zmieniającą się mapą i rosnącym arsenałem umiejętności, z których każda ma swój unikalny zasięg ataku, szybkość i moc. Gracze wcielają się w kościotrupa Skula i muszą uwolnić swoich demonicznych braci pojmanych przez grupę poszukiwaczy przygód, którzy najechali na zamek Króla Demonów.

The Overwatch 2 Mega Bundle

Poza grami Sony proponuje paczkę The Overwatch 2 Mega Bundle, która zawiera skiny Pszczelarza Sigmy i Symmetry Art Deco, siedem epickich skinów i pięć pominięć poziomów w ramach Przepustki Bitewnej. Ten zestaw będzie dostępny przez ograniczony czas dla wszystkich członków PlayStation Plus.

Konkurs Finał Ligi Mistrzów UEFA 2023/24

PlayStation organizuje konkurs dla członków PlayStation Plus, w którym zwycięzca otrzyma dwa bilety na Finał Ligi Mistrzów UEFA 2023/24. Nagroda obejmuje transport oraz zakwaterowanie w hotelu na dwie noce. Na stu zdobywców drugiego miejsca czeka miesięczne członkostwo PlayStation Plus Premium. Konkurs będzie trwał od 2 do 30 kwietnia. Niestety, z zapowiedzi wynika, że konkurs nie będzie dostępny dla graczy w Polsce.

Zobacz: Resident Evil 9 z ogromną zmianą. Nie wszyscy będą zadowoleni

Zobacz: Thorgal i Pan Lodowego Ogrodu. Powstają nowe gry na PC, PS i Xbox

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Sony

Źródło tekstu: Sony