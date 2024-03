Resident Evil 9 z ogromną zmianą. Nie wszyscy będą zadowoleni

Kolejna gra z serii Resident Evil ma przejść dużą zmianę, która będzie czymś całkowicie nowym dla tej marki. Nie wszyscy fani będą z tego zadowoleni.

Chociaż gra Resident Evil 9 nie została jeszcze zapowiedziana, to po sukcesie ostatnich remake'ów oraz 8. odsłony serii o nazwie Village, możemy być praktycznie pewni, że powstaje. Jeden z najbardziej znanych informatorów ujawnił ciekawe informacje na jej temat. Jednak nie wydaje mi się, aby wszyscy fani byli z nich zadowoleni.

Resident Evil 9

Tym informatorem jest dobrze znany w branży Dusk Golem. Według jego wiedzy Resident Evil 9 będzie grą z otwartym światem. Byłaby to całkowita nowość dla serii, która od zawsze skupiała się na liniowej fabule. Dzięki temu łatwiej było zbudować historię i poczucie grozy. Otwarty świat oznacza dużą zmianę dla marki i jako jej fan sam do końca nie wiem, czy jestem z tych doniesień zadowolony.

Decyzja Capcomu miała być podyktowana rozwojem ich własnego silnika RE Engine. Ten został usprawniony przy okazji prac nad Dragon's Dogma 2, które przecież jest właśnie grą z otwartym światem. Ta sama idea ma zostać wykorzystania w Resident Evil 9 oraz Monster Hunter Wilds. O ile w tej ostatniej wydaje się to naturalnym rozwojem serii, tak w przypadku horrorów nie jestem do końca przekonany.

Resident Evil 9 nie zostało jeszcze oficjalnie zapowiedziane, więc nie znamy daty premiery. Prace nad grą trwają podobno już od 2018 roku. Jeśli to prawda, to jest to najdłużej powstająca produkcja z tej serii, ale właśnie chęć stworzenia gry z otwartym światem wiele by tutaj tłumaczyła.

