Portal with RTX - znamy szczegóły premiery

NVIDIA ujawnia szczegóły premiery odnowionej wersji gry Portal. Przez wielu uznawana za najlepszą grę wszechczasów, doczeka się zaawansowanych opcji graficznych jak pełny ray tracing.

W 2007 roku Valve wydało rewolucyjną grę Portal, a cztery lata później jej następcę Portal 2. Do dziś wiele osób uważa je za najlepsze produkcje wideo wszechczasów. Potwierdzają to zarówno oceny krytyków, jak i samych graczy. Pomimo upływu lat, do gry Valve nadal powraca masa graczy, a teraz będą mogli zagrać w jej ulepszoną wersję. Chodzi o Portal with RTX.

Portal z RTX i DLSS 3

Już 8 grudnia gracze dostaną możliwość zagrania w Portal with RTX, które będzie dostępne w postaci darmowego DLC do podstawowej gry Portal na platformie Steam. Wersja gry została opracowana przez zespół NVIDIA Lightspeed Studios.

Portal with RTX jest pokazem ogromnej mocy nowych kart graficznych GeForce RTX serii 40 oraz możliwości platformy modderskiej NVIDIA RTX Remix.

Każda klatka gry jest ulepszona dzięki zastosowaniu pełnego ray tracingu, nowym teksturom w wysokiej rozdzielczości, ręcznie wykonanym i opartym na fizyce oraz nowym modelom high-poly.

Aby uzyskać nowy olśniewający wygląd i zachować wysoką wydajność, Portal with RTX wykorzystuje zaawansowane techniki graficzne, które są akcelerowane przez technikę NVIDIA DLSS. DLSS 3 pozwala właścicielom kart RTX serii 40 uzyskać ponad 2,8-krotny wzrost wydajności, dzięki czemu gra jest niezwykle płynna i responsywna w porównaniu z renderowaniem natywnym, natomiast posiadacze kart RTX z serii 30 skorzystają z DLSS 2.

Wraz z premierą Portal with RTX pojawi się możliwość wygrania karty graficznej najnowszej generacji. NVIDIA zaprasza wszystkich chętnych na specjalne wydarzenie online. Gracze mogą dołączyć do transmisji w serwisach Twitch i Steam, rozpoczynających się 6 grudnia o godzinie 18:00. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z kulisami powstawania gry Portal with RTX, obejrzeć fragmenty rozgrywki, poznać kilka niespodzianek, a także zdobyć kody do gry Portal oraz wygrać karty graficzne GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080.

