PlayStation Store: druga tura Zimowej Wyprzedaży. Nowe hity z rabatami do 75%

Pod koniec grudnia Sony ogłosiła start Zimowej Wyprzedaży, obniżając ceny na wiele popularnych gier. Teraz firma przedstawiła nową listę tytułów, z rabatami sięgającymi nawet 75%.

Firma Sony poinformowała dziś o nowych grach, które zostały włączone do Zimowej Wyprzedaży w PlayStation Store. Akcją zostały objęte tytuły, które można kupić z rabatem nawet do 75%.

Nowa tura wyprzedaży już jest dostępna w PlayStation Store. Producent oferuje rabaty na największe hity, m.in. kultowe The Last of Us: Remastered i Horizon Zero Dawn: Complete Edition, umożliwiający kooperację Sackboy: Wielka Przygoda, a także pełne zwrotów akcji Returnal i Back 4 Blood: Ultimate Edition.

Lista największych hitów na PlayStation 4 i PlayStation 5 objętych drugą turą Zimowej Wyprzedaży prezentuje się następująco:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: 39,50 PLN zamiast 79 PLN,

zamiast 79 PLN, The Last of Us: Remastered: 39,50 PLN zamiast 79 PLN,

zamiast 79 PLN, Sackboy: Wielka Przygoda (PS4 & PS5): 170,43 PLN zamiast 299 PLN,

zamiast 299 PLN, Returnal: 254,25 PLN zamiast 339 PLN,

zamiast 339 PLN, Back 4 Blood: Ultimate Edition (PS4 & PS5): 299,40 PLN zamiast 499 PLN.

Podczas Zimowej Wyprzedaży warto też zwrócić uwagę na jeszcze inne okazje:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (OS4): 119,70 PLN zamiast 399,00 PLN,

zamiast 399,00 PLN, HITMAN 3 - Standard Edition (PS4 & PS5): 115,60 PLN zamiast 289,00 PLN,

zamiast 289,00 PLN, Demon’s Souls (PS5): 210,18 PLN zamiast 339,00 PLN,

zamiast 339,00 PLN, The Last of Us Part II Cyfrowa Edycja Deluxe (PS4): 131,40 PLN zamiast 219,00 PLN.

W sumie wyprzedaż obejmuje aż 1928 pozycji, w tym 1353 pełnych wersji gier.

Wszystkie szczegóły dotyczące drugiej części promocji Zimowej Wyprzedaży można znaleźć pod tym adresem. Wyprzedaż zakończy się w czwartek 20 stycznia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Sony Interactive Entertainment