PlayStation zaprasza na State of Play. Skupi się na jednej grze

PlayStation zapowiedziało kolejne wydarzenie z serii State of Play. Tym razem skupi się ono na jednej, ale mocno wyczekiwanej przez fanów grze.

Prawdopodobnie na początku czerwca PlayStation zorganizuje duże wydarzenie z serii State of Play, na którym możemy zobaczyć nie tylko nowe gry, ale nawet kilka sprzętów. Jednak zanim to nastąpi, Japończycy zapowiedzieli trochę mniejszą imprezę z tej samej serii.

PlayStation State of Play

Najbliższe wydarzenie z serii State of Play odbędzie się już jutro (13 kwietnia) o godzinie 23:00 czasu polskiego. Co ciekawe, wydarzenie będzie w całości poświęconej jednej grze — Final Fantasy XVI. Wiadomo, że w trakcie transmisji zobaczymy między innymi nowy, aż 20-minutowy gameplay, więc fani z pewnością mają na co czekać.

Final Fantasy XVI zadebiutuje 22 czerwca na PlayStation 5. Niedawno gra uzyskała złoty status, co oznacza, że jest już ukończona i powinna trafić do tłoczni. Tym samym premiera nie powinna być w żaden sposób zagrożona. Gra zabierze nas do fantastycznego świata Valisthea, gdzie wcielimy się w Clive'a Rosfielda.

