PlayStation Plus – co nowego w marcu?

Firma Sony pokazała, jakie nowe tytuły trafią do graczy w ramach subskrypcji PlayStation Plus. W marcowej ofercie znajdą się cztery gry.

Od 1 marca do 4 kwietnia 2022 roku będzie aktywna nowa oferta w ramach subskrypcji PlayStation Plus. To cztery tytuły na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4.

Zobacz: PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass i to przy pomocy polskiej gry

Zobacz: Oficjalnie: Sony prezentuje nowe gogle PlayStation VR2

ARK: Survival Evolved

Każdy z graczy będzie mierzyć się z przeciwnościami, jakie przyniesie tajemnicza wyspa. W celu przetrwania główna bohaterka gry musi polować, zbierać przedmioty, uprawiać rośliny i budować schrony. W ekscytujących pojedynkach gracze wykażą się dodatkowymi umiejętnościami zabijania, a także oswajaniem pierwotnych stworzeń żyjących na ARK. Gra oferuje tryb współpracy z innymi użytkownikami online lub samodzielną rozgrywkę w trybie offline.

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing łączy najlepsze cechy gry zręcznościowej z szybkimi wyścigami opartymi na rywalizacji. Gracze mogą rywalizować ze znajomymi podczas intensywnych potyczek wieloosobowych, ścigając się w niesamowitym otoczeniu, dzieląc się wzmocnieniami i wspólnym rozpędzaniem pojazdów. Do wyboru użytkowników mamy aż 3 rodzaje postaci oraz przeróżne modyfikacje pojazdów, które pasują do konkretnych stylów jazdy.

Ghostrunner

Ghostrunner to intensywna gra akcji FPP, osadzona w ponurej, cyberpunkowej megastrukturze. W grze zastosowano mechanikę typu one-hit-one-kill, która sprawia, że walka jest szybka i niezwykle intensywna. Tytuł zapewnia wyjątkowe wrażenia dla jednego gracza: angażującą, brutalną walkę i scenerię, która łączy cyberpunk z elementami postapokaliptycznymi.

Ghost of Tsushima: Legends

Ghost of Tsushima: Legends to inspirowana japońską mitologią wieloosobowa gra online. Gracze mają do wyboru jedną z czterech dostępnych klas – samuraja, łowcę, ronina lub zabójcę. Użytkownicy z aktywną subskrypcją PlayStation Plus mogą zagrać z przyjaciółmi lub graczami dobranymi drogą matchmakingu w misje fabularne dla dwóch osób, misje Przetrwania dla czterech osób lub w nowym trybie rywali.

Zobacz: Bethesda żegna się z graczami. Valve i platforma Steam wygrały

Zobacz: Steam kończy z promocjami powyżej 90% i to dla naszego dobra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Roman Kosolapov / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony