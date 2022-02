PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass i to przy pomocy polskiej gry

PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass. Wygląda na to, że Japończycy powoli szykują się do uruchomienia własnej usługi subskrypcyjnej.

Wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale Sony ma już coś na wzór Xbox Game Pass. Mowa o PlayStation Now, w którym — w ramach miesięcznej opłaty — gracze mają dostęp do biblioteki gier. Rzecz w tym, że usługa jest na ten moment dostępna tylko w USA i nie trafiają tam nowości.

PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass?

Ale przecież Sony doskonale zdaje sobie sprawę z popularności Xbox Game Pass. Dlatego od jakiegoś czasu docierają do nas pogłoski na temat Projektu Spartacus, który miałby być rzeczywistą konkurencją dla rozwiązania Microsoftu. Usługa miałaby połączyć w jednym PlayStation Plus oraz PlayStation Now.

W tym kontekście ciekawe informacje pochodzą bezpośrednio od PlayStation. Z oficjalnego bloga dowiadujemy się, że polska gra Shadow Warrior 3 studia Flying Wild Hog będzie dostępne w PlayStation Now już w dniu premiery. Trudno potraktować to inaczej niż przygotowanie pod uruchomienie rywala dla Xbox Game Pass.

Według plotek Projekt Spartacus ma ruszyć na wiosnę tego roku. Ta astronomiczna rozpocznie się już za niecały miesiąc, a konkretnie 20 marca. Premiera Shadow Warrior 3 odbędzie się wcześniej, bo już 1 marca, ale nie można wykluczyć, że to przymiarki Sony do startu nowej usługi. Do tej pory Japończycy nie ogłaszali nowych gier w PlayStation Now, więc sama zmiana podejścia jest zastanawiająca.

