PlayStation Plus niestety nie będzie jak Xbox Game Pass

PlayStation zaprezentowało nowe pakiety PS Plus, które mają być odpowiedzią na Xbox Game Pass. Czy kiedykolwiek doczekamy się w nich nowych gier od razu w dniu premiery?

Trzeba przyznać, że PlayStation przygotowało ciekawą ofertę PS Plus. Chociaż odpowiedź Sony na Xbox Game Pass nie do końca zachwyca i można mieć wątpliwości co do kilku kwestii, to wychodzę z założenia, że lepszy rydz niż nic. Z pewnością będzie lepiej, niż było do tej pory, a to już dobra informacja dla posiadaczy PS5 i PS4.

PlayStation nie idzie w ślady Xbox Game Pass

Fani zdają się narzekać przede wszystkim na brak nowych gier z portfolio PlayStation Studios od razu w dniu premiery. W końcu Microsoft oferuje coś takiego, a że ostatnio firma z Redmond notorycznie poszerza swoją ofertę (np. kupując Activision Blizzard), to jest na co czekać. Nic dziwnego, że szef PlayStation — Jim Ryan — został o to zapytany. Odpowiedź raczej nie ucieszy posiadaczy japońskich konsol.

Dodanie własnych gier do tej usługi lub w dowolnej z naszych usług po ich wydaniu... jak dobrze wiecie, nie jest to droga, którą szliśmy w przeszłości. I nie jest to droga, którą będziemy podążać z tą nową usługą. Czujemy, że gdybyśmy zrobili to z grami, które tworzymy w PlayStation Studios, to cykl zostałby przerwany. Poziom inwestycji, który musimy poczynić w naszych studiach, nie byłby możliwy i uważamy, że efekt domina wpłynąłby jakość produkowanych przez nas gier i nie byłoby to coś, czego chcieliby gracze.

- powiedział Jim Ryan, szef PlayStation.

Czy to oznacza, że PlayStation Plus nigdy nie dostanie nowych gier od razu w dniu premiery? Na ten moment nie ma takich planów, ale Jim Ryan niczego nie wyklucza. W dalszej wypowiedzi przyznał, że nie da się przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości i na ten moment nie można niczego ostatecznie zakładać.

Kto cztery lata temu powiedziałby, że gry AAA z portfolio PlayStation trafią na PC? Dlatego nie chcę niczego definitywnie zakładać.

- dodał Ryan.

A jak Wy oceniacie nową ofertę PlayStation Plus? Skorzystacie z któregoś z wyższych pakietów? Wydaje mi się, że najciekawiej prezentuje się drugi poziom, z 400 grami z PS4 i PS5. Wyższy poziom z produkcjami z PSX, PS2, PS3 i PSP to już oferta dla największych maniaków, ale pewnie takich też nie będzie brakować.

