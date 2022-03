Disney+ z oficjalną datą premiery w Polsce! Znamy ceny

Platforma Disney+ w końcu otrzymała oficjalną datę premiery w Polsce! Kiedy skorzystamy z usługi?

Od wielu miesięcy było wiadomo, że platforma streamingowa Disney+ zadebiutuje w Polsce latem 2022 roku. Jednak do tej pory The Walt Disney Company nie podało dokładnej, oficjalnej daty. To właśnie się zmieniło!

Disney+ kiedy w Polsce?

The Walt Disney Company poinformowało, że Disney+ zostanie udostępnione latem tego roku w 42 krajach i 11 terytoriach. W Polsce wejście zaplanowane jest dokładnie na 14 czerwca 2022 roku, czyli raptem za 2,5 miesiąca.

Na Disney+ dostępnych jest wiele filmów i seriali, które znajdują się w portfolio tzw. Myszki Miki. Wiele z nich tworzonych jest z myślą o platformie streamingowej. To między innymi seriale w uniwersum Marvela lub Gwiezdnych Wojen.

Disney+ cena w Polsce

Przy okazji Disney zdradził, ile Polacy zapłacą za dostęp do usługi Disney+ w Polsce. Ta będzie kosztować 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku zapłaty za cały rok z góry. Kwota wydaje się odpowiednia i konkurencyjna wobec innych platform streamingowych. Jedynie Netflix staje się coraz to droższy.

