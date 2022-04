PC Game Pass na trzy miesiące za darmo. Wystarczy spełnić dwa warunki

Microsoft przygotował specjalną ofertę dla miłośników grania na komputerze. W jej ramach można otrzymać trzy miesiące subskrypcji PC Game Pass zupełnie za darmo. Jest jeden haczyk, a w zasadzie dwa, czyli warunki, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z promocji.

Lubicie grać na swoich komputerach PC? Jeśli tak to sprawdźcie, czy możecie skorzystać z nowej promocji Microsoftu. Amerykański gigant daje dostęp do usługi PC Game Pass za darmo na całe trzy miesiące. Po tym czasie można zrezygnować lub płacić za kolejne miesiące.

Dla kogo promocja Microsoftu?

Oferta Microsoftu została przygotowana z myślą o osobach, które nie posiadały wcześniej abonamentu Xbox Game Pass. Czyli chodzi o nowych użytkownikach usługi. To pierwszy warunek. Z trzymiesięcznego darmowego dostępu do PC Game Pass mogą skorzystać użytkownicy, którzy grali w Halo Infinite, Forza Horizon 5 lub Age of Empires IV na komputerze przed 28 lutego 2022 roku, godz. 23:59 czasu pacyficznego i byli wtedy zalogowani na koncie Microsoft (nie dotyczy logowania na konsolach i w usłudze grania w chmurze). To drugi warunek do spełnienia.

Do skorzystania z promocji potrzebne będą dane karty płatniczej, z której będzie pobierana opłata za subskrypcję po okresie darmowym. Subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie.

Więcej informacji o promocji można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Microsoft