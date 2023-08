Path of Exile 2. Nowy gameplay zdradza więcej nowości i mechanik

Przy okazji targów Gamescom 2023 twórcy Path of Exile 2 zaprezentowali długi gameplay, który pokazuje rozgrywkę Druidem i tym samym kilka nowych mechanik.

W tym momencie w Kolonii trwają jedne z największych i najważniejszych targów gamingowych, czyli Gamescom 2023. To prawdziwe święto, w trakcie którego deweloperzy z całego świata prezentują swoje nowości. Na takiej imprezie nie mogło też zabraknąć wyczekiwanego przez fanów Path of Exile 2.

Path of Exile 2 gameplay

Twórcy opublikowało prawie 14-minutowy gameplay z gry Druidem. Tym samym poznaliśmy kilka nowych mechanik, które możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Path of Exile 2 to pełnoprawny sequel do pierwszej części, która została wydana w 2013 roku. Gra początkowo będzie miała 6 aktów głównej kampanii, 100 różnych środowisk, 600 potworów i 100 różnego rodzaju bossów. Do tego dochodzi aż 12 różnych klas z nowym systemem gemów czy też rozbudowanym drzewem umiejętności z możliwości wybierania skillów z różnych klas.

Gra ma zadebiutować w czerwcu 2024 roku, chociaż dokładna data nie jest jeszcze znana.

Zobacz: Baldur's Gate 3 ma działać dużo lepiej na PC-tach, ale trzeba poczekać

Zobacz: Opublikował gameplay Starfield. Został zatrzymany przez policję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PoE 2

Źródło tekstu: wccftech