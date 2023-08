Baldur's Gate 3 ma działać dużo lepiej na PC-tach, ale trzeba poczekać

Larian Studios wydało aktualizację do gry Baldur's Gate 3. Twórcy myślą już o kolejnych patchach, z czego najbliższy ma mocno poprawić płynność na PC-tach.

Niedawno Larian Studios wydało patch 1 do gry Baldur's Gate 3. Ten wprowadza sporo zmian, w tym usuwa wiele bugów, na które mogli napotkać gracze. To jednak nie koniec. Twórcy już zapowiadają kolejną aktualizację, która ma poprawić płynność rozgrywki na PC-tach.

Baldur's Gate 3 z poprawką na PC-tach

Twórcy zapowiedzieli, że już wkrótce wydany zostanie patch 2 do Baldur's Gate 3. Ten ma między innymi poprawić wydajność na PC-tach. Chociaż gra generalnie była chwalona za stan, w jakim została wydana, to nie oznacza, że nie obyło się bez problemów. Niektóre lokacje potrafią być mordercze dla komputerów i to nawet tych naprawdę potężnych.

Nie będziecie długo czekać na patch nr 2, która jest tuż za rogiem. Ta aktualizacja będzie zawierać znaczną poprawę wydajności, ale omówimy to bardziej szczegółowo bliżej jej wydania.

- wyjaśniło Larian Studios.

Fani przewidują, że patch 2 do Baldur's Gate 3 zostanie wydany razem z wersją na PlayStation 5, która zaplanowana jest na 3 września (wersja Deluxe) lub 6 września (wersja standardowa). Gra ma otrzymać wsparcie dla AMD FidelityFX Super Resolution 2, więc technika skalowania powinna pojawić się także na komputerach.

