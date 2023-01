NVIDIA znacząco ulepsza usługę GeForce NOW

Od teraz usługa GeForce NOW zaoferuje jeszcze wyższą wydajność w grach. Użytkownicy abonamentu Ultimate będą korzystali z najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4080, które zapewnią nawet 240 FPS.

NVIDIA podzieliła się z nami szeregiem bardzo dobrych informacji podczas targów CES 2023. Pisaliśmy już o nowych układach graficznych do laptopów oraz najtańszej do tej pory karcie graficznej z rodziny Ada Lovelace do komputerów stacjonarnych. Teraz zaś przyszła pora na szalenie popularną usługę NVIDIA GeForce NOW.

Abonament GeForce NOW Ultimate kosztuje 99 zł za miesiąc

Zieloni zmodernizowali swoje urządzenia SuperPOD, które wykorzystywane są przez usługę grania w chmurze. Wyposażone one zostały w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080, które dostarczają użytkownikowi ponad 64 teraflopów mocy graficznej, co stanowi ponad pięciokrotną przewagę nad konsolą Xbox Series X.

Tym samym abonament GeForce NOW w wersji Utlimate podnosi jeszcze wyżej poprzeczkę dla gier w chmurze, pozwalając uzyskać nawet 240 FPS z pełnym ray tracingiem i DLSS 3. A wszystko to przy niskich opóźnieniach pomiędzy kliknięciami, a reakcją na ekranie urządzenia na poziomie poniżej 40 ms.

Abonament GeForce NOW Ultimate jest dostępny dla nowych użytkowników już od dzisiaj w dotychczasowej cenie 99 zł miesiąc lub 490 zł za pół roku. Konta użytkowników korzystających do tej pory z planu GeForce RTX 3080 zostały już przekonwertowane na nowy abonament.

Zobacz: NVIDIA prezentuje kartę GeForce RTX 4070 Ti. Znamy polską cenę

Zobacz: Alienware szykuje monitor z częstotliwością odświeżania 500 Hz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne