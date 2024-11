Ziemia, morze i.. spluwy! Czyli nowości w GeForce NOW

W obecnych czasach granie w najnowszy gry wcale nie wymaga posiadania drogiego komputera czy konsoli. Z pomocą przychodzi NVIDIA oraz ich usługa GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW to najpopularniejsza na świecie usługa grania w chmurze, która dostępna jest na rynku od 2015 roku. Dzięki niej można cieszyć się najnowszymi tytułami na starszych lub tańszych laptopach i komputerach stacjonarnych, ale również smartfonach, tabletach czy wybranych Smart TV.

W tym tygodniu dostajemy 9 nowych gier

Warto podkreślić, że nie ma konieczności kupowania kolejny raz posiadanych już gier, a usługa oprócz abonamentu oferuje także darmowy tryb zabawy. Sama biblioteka obsługuje już ponad 2000 tytułów. Nowszych i starszych, produkcji AAA oraz gier niezależnych. A lista ta cały czas się wydłuża.

W tym tygodniu do biblioteki GeForce NOW dołącza 9 gier. Część z nich to zupełne nowości, inne to znane klasyki. Naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługuje Farming Simulator 25 skupiające się na wirtualnym rolnictwie, strategia turowa Ara: History Untold oraz dwie odsłony strzelanki Call of Duty.

Pełna lista wygląda następująco:

Farming Simulator 25 (od 12 listopada w Steam)

Sea Power : Naval Combat in the Missile Age (Steam)

Industry Giant 4.0 (od 15 listopada w Steam)

Ara: History Untold (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Steam oraz Battle.net)

Call of Duty: Vanguard (Steam oraz Battle.net)

Magicraft (Steam)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Spyro Reignited Trilogy (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

NVIDIA poinformowała także o nadchodzących nagrodach dla subskrybentów, a pierwsza z nich jest już dostępna i związana z popularną grą MMORPG w postaci Throne and Liberty.

