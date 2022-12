Nowy Wiedźmin trafia do biblioteki GeForce NOW

Nie masz najnowszego komputera, laptopa czy konsoli? Chciałbyś pograć w gry? Nic prostszego! Wystarczy skorzystać z usługi GeForce NOW.

Zarówno nowe konsole, jak i komputery stacjonarne to obecnie koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Nie jest to więc wydatek pierwszej potrzeby, zwłaszcza w okresie przedświątecznym i przy obecnej inflacji. Jednak granie w gry to dla wielu osób sposób na walkę z szarą rzeczywistością i odskocznia od pracy i/lub szkoły.

W tym tygodniu nie zabrakło również polskiej produkcji

Jeśli i Ty należysz do osób dobrze bawiących się podczas grania w gry to mamy dobre wieści. GeForce NOW, czyli usługa pozwalająca cieszyć się najnowszymi tytułami na starych PC, laptopach, telewizorach i smartfonach wzbogaca się w grudniu o kolejne ciekawe tytuły.

W tym tygodniu do biblioteki GeForce NOW dołącza Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna, który jest dostępny do strumieniowania wraz z sześcioma nowymi tytułami:

Master of Magic (od 13 grudnia w Steam

Roller Champions (od 13 grudnia w Steam

Wavetale (od 12 grudnia w Steam

Cosmoteer: Starship Architect & Commander( Steam )

Floodland Steam )

Marvel’s Midnight Suns ( Epic Games Store )

