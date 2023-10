Do Mortal Kombat 1 trafi nowa postać. Znasz ją z komiksów i serialu

W listopadzie lista grywalnych postaci w grze Mortal Kombat 1 powiększy się o nowego bohatera. To persona znana z komiksów i rewelacyjnego serialu animowanego.

NetherRealm Studios ogłosiło, że już w listopadzie do gry Mortal Kombat 1 zostanie dodana nowa postać. Zaprezentowano nawet pierwszy gameplay i szykuje się szczególnie brutalny bohater, czy też anty-bohater, bo takie określenie lepiej do niego pasuje.

Omni-Man w Mortal Kombat 1

Tą postacią jest Omni-Man z komiksów i rewelacyjnego serialu animowanego Invincible (Niezwyciężony). Jeśli jeszcze nie oglądaliście pierwszego sezonu na Amazon Prime Video, to nie chcę zdradzać za duży z fabuły, ale musicie wiedzieć, że jest to postać niezwykle brutalna. Tym samym doskonale wpisuje się w koncepcję Mortal Kombat 1, które przecież słynie z krwi, latających bebechów i odcinanych części ciała.

Głos postaci użyczył sam J.K. Simmons, którego fani komiksów powinni doskonale znać z roli J. Jonah Jamesona w filmach z serii Spider-Man. Wystąpił on niemal we wszystkich odsłonach zarówno w Tomem Hollandem, jak i Tobey Maguirem. Brakuje go jedynie w filmach z Andrew Garfieldem, ale tam — jeśli mnie pamięć nie myli — w ogóle nie pojawia się postać redaktora naczelnego Daily Bugle.

Jeśli chcecie pograć Omin-Manem w Mortal Kombat 1, to albo musicie wykupić Kombat Pack, który w sumie będzie zawierał 6 dodatkowych postaci, albo mieć grę w wersji Premium Edition. Poza nim do gry dodani zostaną jeszcze: Quan Chi, Ermac oraz Takahashi Takeda z uniwersum MK, a także Peacemaker z DC Comics i Homelander z komiksów i serialu The Boys.

