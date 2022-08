Marvel's Midnight Suns zalicza kolejną obsuwę

Twórcy gry Marvel's Midnight Suns poinformowali o kolejnym już opóźnieniu premiery. Gra prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w 2023 roku.

Marvel's Midnight Suns zapowiadało się jako jedna z ciekawszych gier końcówki 2022 roku. Połączenie XCOM ze światem superbohaterów to coś, co trafiało w moje osobiste gusta. Szkoda, że twórcy z Firaxis Games poinformowali o kolejnym przesunięciu. Nie podali nowej, dokładnej daty, ale niemal pewny jest dopiero początek 2023 roku.

Marvel's Midnight Suns opóźnione

Marvel's Midnight Suns zostaje opóźnione. Wiemy jedynie, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku fiskalnym. Może to być nieco mylące, ponieważ w przypadku wydawcy Take-Two Interactive oznacza to okres do końca marca 2023 roku. Dlatego najpewniejsza wydaje się premiera właśnie na początku przyszłego roku.

Opóźnienie gry spowodowane jest tym samy, co zawsze, czyli dbałością o jak najbardziej dopracowany produkt. Firaxis Games widocznie potrzebuje kilku dodatkowych tygodni na dopracowanie najważniejszych elementów Marvel's Midnight Suns. Może do tego czasu zdążą też zmienić nazwę, bo w komiksach grupa superbohaterów nazywała się Midnight Sons, a nie Suns, ale to już moje czepialstwo.

W pierwsze kolejności gra trafi na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, a później także na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Zobacz: Polska Mistrzem Świata! Według komputerowej symulacji jest to możliwe

Zobacz: W sierpniu w PlayStation Plus Extra pojawi się nowa gra. Wiemy jaka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech