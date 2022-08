W sierpniu w PlayStation Plus Extra pojawi się nowa gra. Wiemy jaka

Oferta gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra nie jest skończona. Wkrótce do usługi powinna dołączyć nowa produkcja i nawet wiemy, jaka.

Aktualnie w ofercie PlayStation Plus Extra znajduje się kilkaset gier. Nie oznacza to, że oferta jest pełna. Co miesiąc Sony powinno dodawać nowe produkcje. Nie będą to nowości, jak czasami dzieje się to w przypadku Xbox Game Pass, ale posiadacze PS4 i PS5 raczej nie mają powodów do narzekania.

Nowa gra w PS Plus Extra

W sierpniu do PS Plus Extra powinny dołączyć nowe gry. Wśród nich prawdopodobnie znajdzie się Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Taką informację przekazał billbil-kun, który znany jest ze sprawdzonych przecieków na temat gier dodawanych do Xbox Game Pass i PlayStation Plus.

Taka decyzja nie powinna być żadnym zaskoczeniem. Ubisoft już kilka miesięcy temu zapowiadał mocniejszą integrację Ubisoft+ Classic z ofertą PlayStation. Na start nowej usługi Japończyków gracze zyskali dostęp między innymi do Assassin's Creed: Valhalla, więc kolejne produkcje ze stajni Ubisoftu nie dziwią.

Nie oznacza to, że Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands będzie jedyną nową grą w ofercie PlayStation Plus Extra w sierpniu, ale na razie nic więcej nie wiemy w tym temacie.

