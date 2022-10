Marvel’s Midnight Suns będzie długą grą. Gracze powinni być zadowoleni

Gra Marvel’s Midnight Suns zadebiutuje za niecałe 2 miesiące. Gracze powinny być zadowoleni, bowiem zaoferuje rozrywkę na kilkadziesiąt godzin.

Marvel’s Midnight Suns to jedna z bardziej wyczekiwanych przeze mnie gier tego roku. Zapewne wynika to z tego, że uwielbiam niemal wszystko, co związane z tematyką superbohaterów, ale sama produkcja zwyczajnie zapowiada się solidnie. Cieszy mnie też, że będę mógł w niej spędzić aż kilkadziesiąt godzin.

Ile zajmie Marvel’s Midnight Suns?

Twórcy gry, studio Firaxis, zaczęli dzielić się postępami prac nad Marvel’s Midnight Suns. Na najnowszym materiale możemy obejrzeć gameplay za pomocą kilku bohaterów: Dr. Strange'a, Kapitan Marvel, Blade'a, Wolverine'a, Iron Mana czy Magik. Oprócz tego dowiedzieliśmy się też, ile zajmie przejście produkcji.

Już wcześniej słyszeliśmy, że Marvel’s Midnight Suns będzie grą dużą. Jednak teraz poznaliśmy szczegóły.

Powiedziałbym, że główna kampania zajmie 50 godzin, może 40-45 godzin. Ale to tylko jeśli nie będziesz robił żadnych dodatkowych misji, a będzie całe mnóstwo dodatkowych treści. Niektórym z naszych testerów przejście gry zajęło nawet 70-80 godzin i to w sytuacji, gdy nie zrobili jeszcze wszystkiego.

- powiedzieli twórcy gry.

Marvel’s Midnight Suns to gra RPG w stylu X-COM, zresztą tworzona przez to samo studio. W niej zagramy nie tylko znanymi bohaterami Marvela, ale także własnym herosem. Premiera odbędzie się 2 grudnia 2022 roku.

