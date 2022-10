Sony wprowadza do Polski program PlayStation Stars

Firma Sony wprowadziła do Polski nowy program lojalnościowy dla graczy. PlayStation Stars pozwala zdobywać wyjątkowe nagrody i korzyści.

PlayStation Stars to nowy program lojalnościowy firmy Sony, w którym wszyscy użytkownicy konsol PlayStation mogą zdobywać unikatowe nagrody. Podzielone są one na dwie kategorie. Pierwsza to punkty lojalnościowe, a druga to cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Punkty mogą zostać wymienione na fundusze w portfelu PSN lub wybrane produkty z PlayStation Store.

Program PlayStation Stars jest dostępny dla wszystkich użytkowników, ale abonenci PlayStation Plus będą dodatkowo otrzymywać punkty lojalnościowe za zakupy w PlayStation Store.

PlayStation Stars zadebiutował na rynkach azjatyckich 29 września 2022 roku. Następnie, 5 października tego roku trafił na terytoria Ameryki Północnej i Południowej. 13 października miała miejsce ostatnia faza wprowadzenia programu, który trafił do użytkowników z Europy, Australii oraz Nowej Zelandii. Tym samym program PlayStation Stars jest już dostępny globalnie.

Źródło zdjęć: Roman Kosolapov / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony