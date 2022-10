FIFA 23 z rekordową premierą. Tak dobrze jeszcze nie było

FIFA 23 już teraz jest sukcesem i to pomimo narzekań ze strony wielu graczy. Najnowsza odsłona zaliczyła najlepszy start w historii serii.

EA Sports ma powody do zadowolenia. Chociaż FIFA 23 nie przypadła do gustu wszystkim graczom, to i tak była to najlepsza premiera w historii marki. Jeszcze nigdy aż tylko graczy nie bawiło się w grze w pierwszym tygodniu od premiery.

FIFA 23 z udaną premierą

Electronic Arts pochwaliło się, że FIFA 23 może poszczycić się najlepszą premierą w historii serii. W pierwszym tygodniu od debiutu w grę zagrało na całym świecie ponad 10,3 mln graczy. Nigdy gra sportowa nie cieszyła się aż tak dużym zainteresowaniem.

Reakcja naszych fanów była niesamowita i cieszymy się, że nasza społeczność gra ze swoimi ulubionymi graczami i zespołami w FIFA 23 w rekordowych liczbach.

- powiedział Nick Wlodyka z EA Sports.

Warto pamiętać, że tegoroczna odsłona z kilku względów jest wyjątkowa. Po pierwsze, to zapewne ostatnia odsłona z FIFĄ w nazwie, ponieważ EA nie dogadało się z międzynarodową federacją piłkarską. Po drugie, gracze PC-towi w końcu doczekali się wersji next-genowej. Po trzecie, w grze wprowadzono cross-play. No i po czwarte, FIFA 23 wkrótce otrzyma aktualizację z Mistrzostwami Świata 2022, które już w przyszłym miesiącu rozpoczną się w Katarze.

Jeśli w FIFĘ 23 jeszcze nie zagraliście i wahacie się, czy warto, to odsyłam do mojej recenzji: FIFA 23 - recenzja gry. Nie takie kopanie po czole, chyba że masz PC.

Zobacz: Nowe sterowniki NVIDII to skok wydajności do 25% w grach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EA Sports

Źródło tekstu: EA Sports