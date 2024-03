Sony i Pyszne łączą siły. Zamów jedzenie i wygraj nagrody

Sony Interactive Entertainment łączy siły z platformą Pyszne.pl w celach promocji ich najnowszej gry wideo. Do wygrania nagrody od PlayStation oraz zaproszenie na premierę Rise of the Ronin w Warszawie.

Sukces Ghost of Tsushima jest dowodem na to, że gry w japońskich klimatach z ciekawą fabułą są tym, czego aktualnie brakuje na rynku. Sony postanowiło pójść za ciosem i już wkrótce posiadacze konsoli PlayStation będą mogli zagrać w Rise of the Ronin, grę, która zabierze nas do kraju kwitnącej wiśni w drugiej połowie XIX wieku.

Rise of the Ronin — konkurs Pyszne.pl i Sony

Rise of the Ronin to najnowszy tytuł studia Team Ninja, znanego m.in. z serii Nioh czy Ninja Gaiden. Gracz wcieli się w bezimiennego samuraja – Ronina – który będzie kształtował losy Japonii w roku 1863. Decyzje, które podejmie, wpłyną na bieg historii, a siła jego charakteru stanie się kluczem do przetrwania w czasach chaosu i niepewności.

Osoby, które z niecierpliwością czekają na premierę nadchodzącej gry, powinny zainteresować się konkursem organizowanym we współpracy z platformą Pyszne.pl. W dniach 11.03.2024 – 17.03.2024 osoby, które zamówią jedzenie z sieci restauracji Koku Sushi za pośrednictwem Pyszne.pl, będą mogły wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody od PlayStation, w tym wyjątkowe zaproszenia na premierę Rise of the Ronin w Warszawie.

Wraz z PlayStation, chcemy przybliżyć graczom klimat Japonii przy okazji premiery gry Rise of the Ronin. Z tej okazji przygotowaliśmy ciekawą aktywację, w której nasi klienci, zamawiając z Koku Sushi mogą poznać smak wspaniałej kuchni Kraju Kwitnącej Wiśni i wygrać atrakcyjne nagrody.

- mówi Marcin Schmidt, Senior Marketing Manager Pyszne.pl

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zamówić jedzenie z restauracji Koku Sushi na Pyszne.pl, zrobić kreatywne, nawiązujące do PlayStation zdjęcie z potrawą i ulotką dołączoną do zamówienia, a następnie opublikować je na swoim profilu w mediach społecznościowych. Koniecznie trzeba oznaczyć profile: @playstationpl, @ilovekoku oraz @pysznepl.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne