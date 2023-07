Jagged Alliance 3 jest już dostępne. Powraca legendarna strategia

Po wielu latach wyczekiwania trzecia część legendarnej strategii w końcu ujrzała światło dzienne. Jagged Alliance 3 można już kupić i wkroczyć do akcji.

Początki serii Jagged Alliance sięgają 1994 roku, gdyż to wtedy pojawiła się na rynku pierwsza część. Kontynuacja została wydana niedługo później, gracze już w 1999 roku mogli zagrać w kontynuację. Z kolei premiera Jagged Alliance 3 to dopiero 14 lipca 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że gracze na kolejną część musieli czekać niemal ćwierć wieku. Po drodze pojawiły się spin-offy w postaci Back in Action, Flashback i Rage.

Jagged Alliance 3 jest już dostępne

Dzisiaj odbyła się oficjalna premiera gry Jagged Alliance 3. Dla tych, którzy nie mieli wcześniej styczności z serią, jest to strategiczna gra RPG, w której walki odbywają się w trybie turowym. W trakcie rozgrywki rekrutujemy unikatowe postaci do swojej drużyny i wykonujemy przeróżne misje. W trzeciej części wcielimy się w grupę najemników wynajętych przez korporację Adonis, a naszym celem jest odnalezienie prezydenta, która zaginął w niejasnych okolicznościach. Wykorzystując chaos spowodowany brakiem głowy państwa, władzę nad krajem przejmuje organizacja paramilitarna Legion.

Grę można kupić na komputery osobiste, gdzie dostępna jest na platformie Steam w cenie 208 złotych. Za polskie wydanie odpowiada firma Plaion Polska, a w samej grze znajdziemy język polski w postaci przetłumaczonego interfejsu i napisów.

