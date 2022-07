Inflację odczuwa nawet League of Legends. Szykują się spore zmiany

Dwie z popularniejszych gier online podrożeją z powodu inflacji. Mowa o darmowym League of Legends oraz Teamfight Tactics i znajdujących się w nich sklepach.

League of Legends to nadal jedna z najpopularniejszych gier online na całym świecie. Debiutowała na rynku w 2009 roku i jest tytułem całkowicie darmowym. Mowa o przedstawicielu gatunku MOBA, który zapoczątkowany został przez fanowską modyfikację do Warcracfta 3 w postaci DotA (Defense of the Ancients).

Cyfrowa waluta w League of Legends i TFT będzie droższa

Za sukcesem League of Legends stoi amerykańskie studio i wydawca Riot Games. Na ich koncie jest kilka innych szalenie popularnych tytułów jak Teamfight Tactics czy Valorant, ale również Legends of Runetera, League of Legends: Wild Rift i kilka innych w trakcie tworzenia.

Niestety wygląda na to, że zawirowania na światowych rynkach oraz inflacja dotykają również twórców gier. Jak informuje Riot Games na swoim oficjalnym blogu już niedługo zmianie ulegną ceny Riot Points oraz TFT Coins, czyli wirtualnych walut, za które można kupować kosmetyczne dodatki do gier (skiny, avatary, mapy).

Począwszy od 19 sierpnia 2022 roku większość regionów doczeka się podwyżki cen. Wyjątkiem są Chiny, gdzie kontrolę ma Tencet, a sklepy w LoLu i TFT funckjonują inaczej oraz Azja Południowo Wschodnia pod kontrolą Gareny. W przypadku Europy będzie to wyglądać następująco:

Mowa średnio o podwyżkach wynoszących około 10%. Dodatkowo Riot Games przyszykowało dwie zmiany. Pierwsza z nich dotyczy zmian pełnych cen na takie z końcówkami xx,99 co jest typową zagrywką psychologiczno-sprzedażową. Klient po prostu lepiej odbiera np. cenę 4,99 niż 5,00.

Po drugie upewniono się, że wszystkie rynki będą posiadały od teraz możliwość zakupu 1380 RP/TFT Coins, czyli wartości jaka wymagana jest do zakupu lepszych skinów do postaci czy plansz w LoLu i TFT. Wcześniej konieczny był czasami zakup kilku pakietów, co nie było najbardziej opłacalnym wyborem.

Przed podwyżką promocja z podwójnym RP i TFT Coins

Na osłodę Riot Games zapowiedziało atrakcyjną promocję. W dniach od 14 lipca do 31 lipca 2022 roku wszystkie zakupione Riot Points czy TFT Coins będą zdublowane. Następnie wszystko wróci do normy, aż do podwyżki cen 19 sierpnia 2022 roku.

Zobacz: Szykujcie portfele. Steam Deck nie ma szans z GPD Win Max 2

Zobacz: Revolut zaskakuje wydając sprzęt. Czym jest i do czego służy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Riot Games

Źródło tekstu: Riot Games, oprac. własne