Ile dzisiaj kosztuje stworzenie gry AAA? Kwota zatrważa

Kilka dni temu CMA, czyli brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków, zablokował fuzję Microsoftu i Activision Blizzard. Urzędnicy uznali, że miałaby ona zbyt duży wpływ na rynek gier w chmurze. Przy okazji całej sprawy światło dziennie ujrzało wiele dokumentów, w tym dotyczące kosztów produkcji i promocji gier AAA.

Ile kosztuje gra AAA?

Z dokumentów wynika, że łączny koszt stworzenia i wypromowania gry AAA może dzisiaj przekraczać już kwotę 1 mld dolarów. Takie Call of Duty już potrafi kosztować 300 mln dolarów, a GTA nawet 250 mln dolarów. Jednak jedno studio (niestety nie znamy jego nazwy) twierdzi, że koszt samej produkcji topowej gry AAA to nawet 660 mln dolarów, a marketing to kolejne 400-500 mln.

To pokazuje, jak przez cały czas rosną koszty produkcji gier. Jeszcze kilka lat temu większość kosztowała w granicach od 50 do 150 mln dolarów. Dzisiaj mówimy się o kwotach znacznie wyższych, a po dodaniu kosztów promocji i marketingu.

Musimy stworzyć tyle kontentu dla Call of Duty, że nie możemy już polegać nawet na jednym głównym studiu. Teraz potrzebujemy średnio prawie 1,5 dużego studia na każdego, corocznego CoD-a. Tego rodzaju presja przepustowości zmusza nas do coraz częstszego korzystania z usług outsourcingowych. Nie sądzę, żeby to się szybko zmieniło.

- twierdzi Activision.

To niestety przekłada się też na kwoty, jakie płacimy dzisiaj za nowe gry. Skoro koszty są coraz wyższe, to nieuniknione wydaje się kolejne podnoszenie i tak już wysokich cen.

