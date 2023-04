EA przeprasza za stan Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor było jedną z mocniej z wyczekiwanych gier przez graczy. Pierwsza część była niezwykle udana i fani czekali na kontynuację przygód Cala Kestisa. W końcu się doczekali i zamiast dobrej gry dostali cios z liścia. Gra jest fatalnie zoptymalizowana i nawet mocne komputery mają z nią duży problem.

Gra jest tak źle zoptymalizowana, że nawet karty graficzne pokroju GeForce RTX 4090 mają problem z osiągnięciem 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. Na tak mocnych komputerach produkcja przez większość czasu działa w granicach 35-45 klatek na sekundę. Może to wynikać z jednej strony z tylko 50-procentowego wykorzystania mocy GPU, co pokazują słabą optymalizację, a z drugiej strony alokowania aż 15-21 GB pamięci VRAM.

Electronic Arts i Respawn Entertainment wydały oświadczenie, w którym przepraszają graczy za zaistniałą sytuację i obiecują poprawę. Niestety, wydanie kolejnych aktualizacji może zająć trochę czasu, bo każda poprawka wymaga osobnych testów.

