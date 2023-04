Powstaje nowa gra Harry Potter. Będzie to multiplayer

Warner Bros. zapowiedziało nową grę w uniwersum Harry'ego Pottera. Będzie to produkcja multiplayer, która skupi się na tym, czego brakowało w Hogwarts Legacy.

Warner Bros. nie odpuszcza świata czarodziejów. Nic dziwnego, uniwersum Harry'ego Pottera to w większości przypadków kura znosząca złote jajka. Firma nie tylko zapowiedziała reebot w postaci serialu, ale też nową grę. Ta skupi się na tym, czego graczom brakowało w Hogwarts Legacy.

Gra Quidditch Champions

Nową grą ma być produkcjach multiplayer, w której gracze zmierzą się ze sobą w meczach Quidditcha. Tego typu rozgrywek sportowych brakowało w Hogwarts Legacy i chociaż było to uzasadnione fabularnie, to gracze nie byli z tego powodu zadowoleni. Niedługo wszyscy będziemy mieli okazję gonić za Złotym Zniczem w grze o nazwie Harry Potter: Quidditch Champions.

Grę tworzy Unbroken Studios, które przez długi czas pracowało nad Fractured Lands, czyli grze battle royale w świecie Mad Maxa, ale produkcja ostatecznie została anulowana. Deweloperzy pomagają też Rocksteady przy pracach nad Kill The Justice League, które z kolei zostało opóźnione i wyjdzie dopiero w 2024 roku.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Co ciekawe, w grze nie będą tylko i wyłącznie rozgrywki Quidditcha. Z opisu dowiadujemy się, że to produkcja, która "angażuje graczy w Quidditcha i inne przygody na miotle wraz z przyjaciółmi w trybie rywalizacji dla wielu graczy". Co to dokładnie oznacza? Tego niestety nie wiemy.

Prace nad grą podobno trwały w tajemnicy od kilku lat. Na ten moment nie znamy też daty premiery, ale gracz mogą zapisywać się do przedpremierowych testów. Quidditch Champions. Gra na pewno trafi na PC i konsole, chociaż tutaj też nie zostało określone, jakie konkretnie.

