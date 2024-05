Na premierę GTA 6 jeszcze poczekamy, i to długo. Take Two ujawnia datę

GTA 6 zadebiutuje w przyszłym roku. Jednak gracze i tak muszą uzbroić się w cierpliwość. Twórcy zdradzili, w jakim kwartale możemy się spodziewać gry.

GTA 6 to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana gra. Nie ma żadnego innego tytułu, który budziłby aż tyle emocji. Pierwszy i do tej pory jedyny trailer pobił rekord oglądalności na YouTubie. Szkoda, że na grę jeszcze trochę poczekamy.

Kiedy premiera GTA 6?

Wiadomo, że gra ma zadebiutować w 2025 roku. To informacja oficjalna, która pojawia się na końcu wspominanego trailer. Jednak rok to raczej mało precyzyjna data i gracze zastanawiali się, czy chodzi o pierwszy kwartał, środek roku, czy może jednak końcówkę. Tego dowiedzieliśmy się za sprawą najnowszych dokumentów Take Two Interactive, czyli wydawcy GTA 6. Niestety, na premierę jeszcze poczekamy.

W dokumencie pojawiła się informacja, w którym kwartale 2025 roku zadebiutuje GTA 6. Zła informacja jest taka, że mowa o trzecim kwartale kalendarzowym, czyli okresie od początku lipca do końca września. Tym samym od premiery dzieli nas jeszcze ponad 12 miesięcy i to pomimo tego, że GTA 6 ma być już w końcowej fazie produkcji. Jednak gra jest na tyle duża, że deweloperom jeszcze dużo czasu zajmie dopracowanie i doszlifowanie wszystkich elementów.

W GTA 6 wcielimy się w dwóch bohaterów — Lucię oraz Jasona. Fabuła w głównej mierze ma rozgrywać się w Vice City, czyli mieście wzorowanym na Miami. Mapa ma być przeogromna i wielokrotnie większa niż we wcześniejszych odsłonach serii.

