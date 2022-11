Dwarf Fortress zmieni się nie do poznania już 6 grudnia

Dwarf Fortress otrzyma wreszcie oficjalnie pixelartową grafikę i klimatyczną muzykę. Poznaliśmy nie tylko datę premiery nowej wersji, ale również jej sugerowaną cenę.

Dwarf Fortress to darmowa i legendarna gra, która powstaje od 2002 roku, a jej pierwsza wersja dostępna była już w 2006 roku. Jest to jeden z bardziej rozbudowanych tytułów skupiających się na przetrwaniu. W skrócie zarządzamy grupą krasnoludów, która próbuje zbudować wielką twierdzę mimo przeciwności losu.

Nowe Dwarf Fortess wyceniono na około 145 złotych

Chociaż Dwarf Fortess ma rzesze oddanych fanów, to grę śmiało można nazwać niszową. Powód? Nie posiada ona grafiki - wszystko to ASCII art - i jest bardzo skomplikowana. To jednak ma się lada moment zmienić.

Po latach ciężkiej pracy studio Bay 12 Games oraz wydawca Kitfox Games pragną z przyjemnością ogłosić, że nowa wersja Dwarf Fortess trafi na platformy Steam oraz Itch.io już 6 grudnia. Jej sugerowana cena ustalona została na 29,99 dolarów, czyli równowartość około 145 złotych.

Gra doczeka się wreszcie grafiki w stylu pixel art, muzyki (śpiewanej również po krasnoludzku!) i efektów dźwiękowych oraz nowego interfejsu. Prócz tego nie zabraknie samouczka dla nowych graczy i innych zmian poprawiających komfort gry. Tym samym Dwarf Fortess stanie się tak przystępne jak nigdy wcześniej.

Klasyczna wersja gry Dwarf Fortess bez grafiki nadal będzie dostępna do pobrania za darmo.

Źródło zdjęć: Bay 12 Games, Kitfox Games

Źródło tekstu: oprac. własne