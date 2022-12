GeForce NOW z 8 nowymi grami. Wkrótce dołączy nowa edycja wiedźmina

Nvidia ogłosiła listę gier, które zostały dodane w tym tygodniu. Wiadomo też, kiedy może spodziewać się Wiedźmina 3: Dziki Gon w edycji kompletnej.

Nvidia udostępnia listę gier, które zostały dodane do usługi GeForce NOW. Mowa tu tym razem o 8 nowych tytułach, lecz to nie koniec dobrych wiadomości. Wiadomo już, że gra Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna studia CD PROJEKT RED będzie dostępna w GeForce NOW od dnia opublikowania aktualizacji, która zaplanowana jest na 14 grudnia. Zatem użytkownicy usługi będą mogli od razu wejść do akcji na dowolnym kompatybilnym urządzeniu, bez konieczności pobierania gry. DLC zapewni między innymi ulepszoną grafikę dzięki wykorzystaniu ray tracingu, wsparcie techniki NVIDIA DLSS oraz nowy tryb fotograficzny.

Nowe gry w GeForce NOW

Usługa GeForce NOW jest już kompatybilna z nowymi wersjami popularnych gier. Za jej pośrednictwem zagramy już w czwarty rozdział gry Fortnite oraz Genshin Impact w wersji 3.3. Co więcej, biblioteka poszerzyła się o kolejnych 8 tytułów:

Chained Echoes (od 8 grudnia w Steam)

Ixion (od 7 grudnia w Steam oraz Epic Games Store)

Knights of Honor II: Sovereign (od 6 grudnia w Steam oraz Epic Games Store)

Swordship (od 5 grudnia w Steam)

Togges (od 7 grudnia w Steam)

Samurai Maiden (od 8 grudnia w Steam)

Saints Row IV: Re-Elected (za darmo do 15 grudnia w Epic Games Store)

Assassin’s Creed Valhalla (Steam)

Zobacz: Gry Riot Games pojawią się w usłudze Xbox Game Pass

Zobacz: Epic Games Store rozdaje w tym tygodniu Saints Row

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne