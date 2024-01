GeForce NOW z gigantycznym zastrzykiem gier

Nvidia udostępniła listę gier, które w ostatnim czasie trafił do biblioteki usługi GeForce NOW. Subskrybenci nie będą mogli mówić, że nie ma w co grać.

W ubiegłym roku granie w chmurze wzniosło się na zupełnie nowy poziom. Wszystkie serwery usługi GeForce NOW zostały usprawnione do klasy SuperPod 4080, co umożliwiło strumieniowanie najnowszych gier z technikami RTX nawet w 240 kl./s.

Był to również czas intensywnej współpracy firm NVIDIA i Microsoft, co pozwoliło wprowadzić gry z subskrypcji PC Game Pass oraz platformy XBOX do biblioteki usługi GeForce NOW. W zeszłym tygodniu chmura wzbogaciła się o kolejne 46 gier z tej platformy, w tym tytuły takie jak: Darksiders III, Metro Exodus czy Control. Łącznie w GeForce NOW jest już ponad 1800 tytułów.

Natomiast w tym tygodniu w chmurze wyląduje kolejnych 5 gier. Wśród nich znajdziemy zyskującą popularność sieciową strzelankę The Finals. Łącznie, do biblioteki usługi GeForce NOW w styczniu trafi ponad 20 gier. Będą wśród nich nowości takie jak Enshrouded oraz Prince of Persia: The Lost Crown, które pojawią się w chmurze w dniach swoich premier.

Gry, które trafią do chmury GeForce NOW w tym tygodniu:

Dishonored (Steam)

The Finals (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Scorn (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Sniper Elite 5 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)



Pozostałe tytuły dostępne jeszcze w styczniu to m.in.:

War Hospital (od 11 stycznia w Steam)

Prince of Persia: The Lost Crown (od 18 stycznia w Ubisoft)

Turnip Boy Robs a Bank (od 18 stycznia w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Stargate: Timekeepers (od 23 stycznia w Steam)

Enshrouded (od 24 stycznia w Steam)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

Jected - Rivals (Steam)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

Witch It (Steam)

Wobbly Life (Steam)



Oto lista 46 gier, które wzbogaciły usługę GeForce NOW w zeszłym tygodniu:

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative (Xbox oraz w Microsoft Store)

Amazing Cultivation Simulator (Xbox oraz w Microsoft Store)

The Anacrusis (Xbox oraz w Microsoft Store)

Age of Wonders 4 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Before We Leave (Xbox oraz w Microsoft Store)

Century: Age of Ashes (Xbox oraz w Microsoft Store)

Chorus (Xbox oraz w Microsoft Store)

Control (Xbox oraz w Microsoft Store)

Darksiders III (Xbox oraz w Microsoft Store)

Destroy All Humans! (Xbox oraz w Microsoft Store)

Disgaea 4 Complete+ (Xbox oraz w Microsoft Store)

Edge of Eternity (Xbox oraz w Microsoft Store)

Europa Universalis IV (Xbox oraz w Microsoft Store)

Evil Genius 2: World Domination (Xbox oraz w Microsoft Store)

Fae Tactics (Xbox oraz w Microsoft Store)

Farming Simulator 17 (Xbox oraz w Microsoft Store)

The Forgotten City (Xbox oraz w Microsoft Store)

Human Fall Flat (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Immortal Realms: Vampire Wars (Xbox oraz w Microsoft Store)

Lethal League Blaze (Xbox oraz w Microsoft Store)

Martha is Dead (Xbox oraz w Microsoft Store)

Matchpoint - Tennis Championships (Xbox oraz w Microsoft Store)

Maneater (Xbox oraz w Microsoft Store)

The Medium (Xbox oraz w Microsoft Store)

Metro Exodus (Xbox oraz w Microsoft Store)

Mortal Shell (Xbox oraz w Microsoft Store)

MotoGP 20 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Moving Out (Xbox oraz w Microsoft Store)

MUSYNX (Xbox oraz w Microsoft Store)

Neon Abyss (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Observer: System Redux (Xbox oraz w Microsoft Store)

Pathologic 2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

The Pedestrian (Xbox oraz w Microsoft Store)

Raji: An Ancient Epic (Xbox oraz w Microsoft Store)

Recompile (Xbox oraz w Microsoft Store)

Remnant: From the Ashes (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Remnant II (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Richman 10 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Sable (Xbox oraz w Microsoft Store)

SpellForce 3: Soul Harvest (Xbox oraz w Microsoft Store)

Surgeon Simulator 2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Sword and Fairy 7 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Tainted Grail: Conquest (Xbox oraz w Microsoft Store)

Tinykin (Xbox oraz w Microsoft Store)

Worms W.M.D (Xbox oraz w Microsoft Store)

Worms Rumble (Xbox oraz w Microsoft Store)

Zobacz: Toster dla prawdziwego gracza. Microsoft już go ma

Zobacz: Twitch znowu zmienia regulamin. Koniec z udawaniem nagości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe