Nvidia podała listę. Te gry dołączą do GeForce NOW

Nvidia ogłosiła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu trafią do usługi GeForce NOW. Jest w czym wybierać.

Nvidia, jak co czwartek, ogłosiła listę gier, które w tym tygodniu dołączą do usługi GeForce NOW. Subskrypcja jest szczególnie popularna wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na nowy komputer osobisty, a nadal chcą się cieszyć najnowszymi i najbardziej wymagającymi grami wideo

GeForce NOW — aż 18 nowych gier

W tym tygodniu biblioteka usługi GeForce NOW zostanie wzbogacona o 18 nowych tytułów. Trwa również promocja związana z subskrypcją usługi GeForce NOW. Osoby, które zarejestrują 6-miesięczny abonament Ultimate, otrzymają także bezpłatnie 3-miesieczną subskrypcję PC Game Pass. To idealny prezent dla gracza lub dla osób, które chciałyby przetestować granie w chmurze i sprawdzić najnowsze gry z technikami RTX.

Dodatkowo odtwarzacz mediów strumieniowych z systemem Android TV jest teraz dostępny w obniżonej cenie. Model SHIELD TV Pro można kupić za 839 zł. Oferta obejmuje także miesięczny dostęp do usługi GeForce NOW w subskrypcji Ultimate. Promocja z okazji Black Friday potrwa do 27 listopada włącznie. Urządzenie można nabyć w sklepach Amazon, Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom.

Natomiast pełna lista gier, które trafią do biblioteki usługi GeForce NOW w tym tygodniu, prezentuje się następująco:

Breathedge (Xbox oraz w Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox oraz w Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Chivalry 2 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Dungeons 4 (Epic Games Store)

Hexarchy (Steam)

Hearts of Iron IV (Xbox oraz w Microsoft Store)

I Am Future (Epic Games Store)

Imagine Earth (Xbox oraz w Microsoft Store)

The Invincible (Epic Games Store)

Land of the Vikings (Steam)

Saints Row IV: Re-Elected (Xbox oraz w Microsoft Store)

SHENZHEN I/O (Xbox oraz w Microsoft Store)

Supraland: Six Inches Under (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

The Surge 2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Thymesia (Xbox oraz w Microsoft Store)

Tropico 6 (Xbox oraz w Microsoft Store)

West of Dead (Xbox oraz w Microsoft Store)

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne