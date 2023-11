GeForce Now na grudzień. Nvidia odkrywa karty

Nvidia ogłosiła listę gier, które już w grudniu dołączą do usługi GeForce NOW. Gracze będą mogli liczyć na co najmniej 65 tytułów w nadchodzącym miesiącu

Usługa GeForce NOW cieszy się szczególnym uznaniem wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na komputer osobisty. Opłacając subskrypcję, mogą nadal przechodzić gry w wysokiej rozdzielczości i bez zamartwiania się, czy ich komputer będzie w stanie daną grę uciągnąć. W grudniu biblioteka usługi GeForce NOW zostanie poszerzona o dodatkowych 65 tytułów.

GeForce NOW - 65 nowych gier w przyszłym miesiącu.

Już w tym tygodniu pierwsze gry od Activision trafią do chmury. Biblioteka usługi GeForce NOW wzbogaci się o popularną serię strzelanek Call of Duty. W pierwszej kolejności będą to tytuły takie jak: Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II oraz Call of Duty: Warzone połączone w całość jako Call of Duty HQ.

Łącznie, w grudniu chmura powiększy się o 65 tytułów. 37 z nich to największe hity platformy Xbox na PC, takie jak Age of Wonders 4, Control, Metro Exodus i więcej. Natomiast w tym tygodniu biblioteka usługi GeForce NOW poszerzy się o 15 tytułów. Oto one:

Last Train Home (od 28 listopada w Steam)

Gangs of Sherwood (od 30 listopada Steam)

SteamWorld Build (od 1 grudnia w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Astrea: Six-Sided Oracles (Steam)

Call of Duty HQ, w tym: Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II oraz Call of Duty: Warzone (Steam)

Galactic Civilizations IV (Steam)

Halls of Torment (Steam)

Kona II: Brume (Steam)

Laika: Aged Through Blood (Epic Games Store)

Pillars of Eternity (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass

RESEARCH and DESTROY (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Roboquest (Epic Games Store)

StrangerZ (Steam)

Z kolei tak prezentuje się reszta tytułów, które jeszcze już w grudniu dołączą do usługi:

Stargate: Timekeepers

Pioneers of Pagonia

House Flipper 2

Soulslinger: Envoy of Death

Agatha Christie – Murder on the Orient Express

Age of Wonders 4

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative

The Anacrusis

BEAST

Before We Leave

Bloons TD Battles

Control

Dark Envoy

Darksiders III

The Day Before

Destroy All Humans!

Disgaea 4 Complete+

Escape the Backrooms

Europa Universalis IV

Evil Genius 2: World Domination

Fae Tactics

Figment 2: Creed Valley

The Forgotten City

Human Fall Flat

Ikonei Island: An Earthlock Adventure

Immortal Realms: Vampire Wars

Lethal League Blaze

Loddlenaut

Matchpoint – Tennis Championships

Maneater

The Medium

Metro Exodus

Mortal Shell

MotoGP 20

Moving Out

MUSYNX

Nova-Life: Amboise (Steam)

Observer System Redux

Pathologic 2

The Pedestrian

Primal Carnage Extinction

Recompile

RESEARCH and DESTROY

RIDE 5

Sable

The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone

SpellForce 3: Soul Harvest

Tainted Grail: Conquest

Terminator: Dark Fate – Defiance

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh

Universe Sandbox

Warhammer 40,000: Rogue Trader

World War Z: Aftermath

Worms Rumble

Worms W.M.D

