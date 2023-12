GeForce NOW - 11 nowych gier jeszcze przed świętami

Nvidia ogłosiła listę gier, które już wkrótce dołączą do usługi GeForce NOW. Do końca tego tygodnia w bibliotece znajdzie się 11 nowych tytułów.

NVIDIA przedstawiła nową listę gier, które dołączają w tym tygodniu do biblioteki usługi GeForce NOW. Znajdziemy wśród nich Monster Hunter: World, hitowy action RPG od studia Capcom.

Gracz wybiera się na łowy, w czasie których poluje na różnorodne potwory w świecie pełnym niespodzianek i emocji. Po ich pokonaniu otrzymuje materiały służące do wyrobu silniejszej broni i pancerzy, przydatnych do walki z jeszcze groźniejszymi bestiami. Jest to kolejny tytuł od Capcom, który trafił do chmury. Wcześniej były to między innymi Monster Hunter: Rise czy Dragon's Dogma. Można w nie grać na różnych urządzeniach z wysoką wydajnością.

Poprzez chmurę dostępna jest również najnowsza aktualizacja popularnej gry z otwartym światem Genshin Impact. Gracze mają do dyspozycji nową postać i mogą doświadczyć innych nowości podczas nowego wydarzenia Fontinalia.

Lista nowych 11 gier dostępnych do streamowania przedstawia się następująco:

Blasphemous 2 (Epic Games Store)

Bloons TD Battles (Steam)

Dark Envoy (Steam)

Figment 2: Creed Valley (Epic Games Store)

Ikonei Island: An Earthlock Adventure (Steam)

Loddlenaut (Steam)

Monster Hunter: World (Steam)

Nova-Life: Amboise (Steam)

RIDE 5 (Epic Games Store)

Smerfy 2: Więzień Zielonego Kamienia (Steam)

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh (Steam)

Zobacz: Świąteczne filmy czekają w Polsat Box Go

Zobacz: Super Mario Bros. Film trafi do SkyShowtime. Premiera już wkrótce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe