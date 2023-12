Super Mario Bros. Film trafi do SkyShowtime. Premiera już wkrótce

Super Mario Bros zostanie przeniesiony z dużego ekranu do platformy streamingowej SkyShowtime. Film będziemy mogli obejrzeć już w wigilię.

Super Mario Bros. Film (The Super Mario Bros. Movie) inspirowany grami z serii Mario na Nintendo zaprasza widzów do barwnego i fascynującego uniwersum, jakiego nie znamy z innych komedii akcji. Kinowy przebój będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime od 24 grudnia.

Super Mario Bros w SkyShowtime

Po raz pierwszy w historii legendarne marki z branży rozrywkowej Illumination i Nintendo połączyły siły, czego rezultatem jest Super Mario Bros. Film – film przygodowy z jednym z najsłynniejszych hydraulików popkultury ostatnich czterdziestu lat.

Podczas naprawy wodociągów brooklyńscy hydraulicy Mario (Chris Pratt; serie Jurassic World i LEGO Movie) i jego brat Luigi (Charles Day; It’s Always Sunny in Philadelphia) przenoszą się przez tajemniczą rurę do nieznanego, magicznego świata. Kiedy zostają rozdzieleni, Mario rozpoczyna widowiskową misję odszukania Luigiego.

Dzięki pomocy Toada (Keegan-Michael Key; The Lion King) – mieszkańca Grzybowego Królestwa – oraz szkoleniu niezłomnej władczyni tej krainy – księżniczki Peach (Anya-Taylor-Joy; The Queen’s Gambit) – Mario zyskuje nowe możliwości, które bardzo mu w tym zadaniu pomogą.

Głosu bohaterom Super Mario Bros. Film użyczyła cała plejada wybitnych aktorów komediowych, w tym Jack Black (filmy z serii Jumanji) jako Bowser, Seth Rogen (seria Neighbors) jako Donkey Kong, Fred Armisen (Portlandia, Saturday Night Live) jaki Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (American Dad, Family Guy) jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco (Green Book) jako Spike. Twórcom udało się też zaangażować Charlesa Martineta, którego głosem Mario i Luigi przez ponad 30 lat przemawiali w grach Super Mario.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne