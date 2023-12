Świąteczne filmy czekają w Polsat Box Go

Do Bożego Narodzenia zostało już tylko kilka dni. Z tej okazji Polsat Box Go przypomina o świątecznych produkcjach, które wprowadzą widzów w klimat tego rodzinnego wydarzenia.

Biblioteka filmów w Polsat Box Go jest wypełniona produkcjami o świątecznej tematyce. Poniższa lista prezentuje tylko wybrane tytuły, które można znaleźć w tym serwisie streamingowym.

„Miłość jest wszystkim” – historia ku pokrzepieniu serc.

Po przybyciu Świętego Mikołaja, mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków. W rolach głównych występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz, Michał Czernecki i Joanna Balasz.

„Listy do M. 3” oraz „Listy do M. 4” – zakochać się na święta, to najlepszy plan.

Losy kilkorga dobrze znanych i lubianych bohaterów, m.in. Szczepana, Kariny oraz niesamowitego Melchiora, ponownie przeplatają się w Wigilię Bożego Narodzenia, a nowe postaci wniosą do kultowych świątecznych produkcji kolejne przygody.

„Święta inaczej” – romantyczna komedia twórcy takich hitów jak „Rodzinka.pl” oraz „Listy do M. 4”.

Ewa jest idealną panią domu, a Boże Narodzenie to dla niej najważniejszy czas. Na skutek różnych sytuacji, kobieta postanawia dać sobie spokój ze świętami. Wsiada do pierwszego lepszego pociągu i wyrusza w podróż.

„Księżniczka łabędzi” – rozkoszna animacja dla małych i dużych księżniczek.

Cała seria, składająca się z 11 części - za każdym razem przenosi widzów w magiczny świat członków królewskiej rodziny i małej Alise oraz ich epickich przygód.

„Rodzina Świątecznych i magiczny hotel” – kontynuacja przebojów „Elf w rodzinie Świątecznych” oraz „Rodzina Świątecznych w krainie Elfów”.

Rodzina Świątecznych odwiedza hotel, w którym ukrywa się troje osieroconych elfów. Hugo, najmłodszy z rodziny, postanawia pomóc im wrócić do swojej krainy.

Filmy, seriale, sport i ponad 130 kanałów TV

Polsat Box Go zapewnia dostęp do kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 130 kanałów TV. Oferuje 3 główne pakiety: Premium, Sport i Start. Pakiet Polsat Box Go Premium można wybrać także w opcji z usługą Disney+ z produkcjami Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen i pod marką Star.

Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat