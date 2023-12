Polsat Box Go zaprasza na nowy serial. Pierwszy odcinek już dostępny

W serwisie streamingowym Polsat Box Go można już obejrzeć pierwszy odcinek serialu Grzechy sąsiadów. To thriller obyczajowo-kryminalny poruszający tematy, które wciąż dla wielu z nas są tabu. Coś dla siebie powinni tu znaleźć zarówno fani akcji, jak i miłośnicy romansów.

„Grzechy sąsiadów”, który debiutuje w serwisie Polsat Box Go, to historia dotykająca wielu kontrowersyjnych tematów, dotyczących stylu życia, wartości i relacji. Aktorzy, którzy wcielili się w główne role, w krótkim filmie opowiedzieli o swoich postaciach i pracy na planie.

Gram Piotra Nowodworskiego, który jest krytykiem muzycznym i razem ze swoją kobietą ląduje na zamkniętym osiedlu. Poznają fantastyczną parę, która zmienia ich życie, wywraca je do góry nogami. W tym serialu dzieje się naprawdę dużo, czegoś takiego jeszcze nie było.

– powiedział Michał Żurawski, odtwórca roli Piotra

Głównych bohaterów jest szóstka i można pomyśleć: cóż takiego może przydarzyć się szóstce ludzi? A dużo się przydarza! Moja bohaterka jest sąsiadką, która bardzo interesuje się życiem innych sąsiadów – jest „opiekuńcza”, żeby nie powiedzieć wścibska.

– dodała Jowita Budnik, odtwórczyni roli Liliany

O czym są „Grzechy sąsiadów”?

Młode małżeństwo, Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski), próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach – Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zaczynają się niebezpiecznie zacieśniać.

Pakiet Polsat Box Go Premium

Serial „Grzechy sąsiadów” jest dostępny tylko w pakiecie Polsat Box Go Premium. Można tam obejrzeć najnowsze polskie seriale na wyłączność, uzyskać przedpremierowy dostęp do wybranych produkcji Polsatu i TV4, a także ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki seriali i filmów, w tym hitów kinowych, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. „Grzechy sąsiadów” to kolejna, po „Krwi” i „Rafim”, nowość serialowa, która w ostatnich tygodniach trafiła do pakietu.

