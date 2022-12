Epic z piątą darmówką. Tym razem rozdaje bijatykę

Epic Games rozdaje 15 darmowych gier w 15 dni. Tym razem poznaliśmy tożsamość piątej z kolei. Tajemniczą grą okazała się być bijatyka.

Epic już od kilku dni prowadzi akcję świątecznego rozdawnictwa. Od 15 grudnia na platformie Epic Games Store pojawia się codziennie nowa gra, by po 24 godzinach zastąpiła ją nowa. Do tej pory Epic rozdał już cztery z planowanych piętnastu. Mowa tu o strategicznej grze typu tower defense o nazwie Baloon TD 6, wyścigówce Horizon Chase Turbo, przygodowej grze akcji Costume Conquest 2 i Sable, czyli niezależnej produkcji z otwartym światem i rysunkową oprawą graficzną. Właśnie poznaliśmy tożsamość piątego darmowego tytułu.

Them's Fightin' Herds

Dziś, 19 grudnia Epic Games Store udostępnia za darmo bijatykę Them's Fightin' Herds. Wcielimy się w niej w słodkie zwierzęta, które pod niewinnym wyglądem skrywają mordercze kombinacje ciosów i słyną z brutalności. Jest to obowiązkowa produkcja dla każdego fana My Little Pony, gdyż za animacje i design postaci odpowiada Lauren Faust, twórczyni anonimowanego serialu.

Tak jak w przypadku poprzednich prezentów, Them's Fightin' Herds możemy pobrać przez 24 godziny od początku promocji. Jutro o godzinie 17 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra w ramach świątecznego rozdawnictwa Epic Games Store.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store