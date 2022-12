Epic rozdaje siódmy prezent. Tym razem to gra z serii LEGO

Epic właśnie rozdaje już siódmy prezent w ramach swojej świątecznej akcji. Tym razem razem darmową grą jest tytuł sygnowany logiem LEGO.

Epic Games Store kontynuuje swoją świąteczną akcję, którą rozpoczął 15 grudnia. To właśnie od tego dnia na platformie codziennie pojawia się jedna darmowa gra, którą można dodać do swojej biblioteki jedynie przez 24 godziny, gdyż później zastępuje ją kolejna. Do tej pory mogliśmy odebrać sześć gier, a teraz właśnie została udostępniona siódma. Pełna lista gier wygląda następująco:

Baloon TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Conquest 2, Sable Them's Fightin' Herds. Wolfenstein: The New Order LEGO Builder's Journey

Gra z serii LEGO za darmo w Epic Games Store

Najnowszym darmowym tytułem w Epic Games Store jest LEGO Builder's Journey. Jest to rekreacyjna gra przygodowa, w której gracz musi tworzyć i modyfikować konstrukcje z klocków LEGO, by w ten sposób rozwiązywać przeróżne łamigłówki. Jeżeli komuś znudzi się podróż, zawsze będzie mógł przejść do innych trybów. W trybie kreatywnym można budować własne konstrukcje i modele. Wystarczy wybrać tematyczną planszę do budowania i dać ponieść się swojej kreatywności. Z kolei tryb fotograficzny pomoże dostosować odległość i kąt kamery od naszej konstrukcji, by zrobić zrzut ekranu i móc podzielić się swoją twórczością z innymi.

LEGO Builder's Journey jest już teraz dostępne za darmo na platformie Epic Games Store. Tak jak w przypadku poprzednich gier, na odebranie tytuły mamy 24 godziny. Jutro o godzinie 17 zastąpi tę grę nowa produkcja.

