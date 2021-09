W Dying Light 2 jednak nie zagramy w tym roku. Premiera opóźniona

Dying Light 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nadchodzących miesięcy, w którą mieliśmy zagrać jeszcze w tym roku. Po raz pierwszy premiera została przełożona w styczniu, ale bez podania konkretnej daty. Później w maju 2021 roku Techland ogłosił, że gra pojawi się na sklepowych półkach 7 grudnia tego roku. Niestety, tego terminu również nie udało się dotrzymać. CEO Techland - Paweł Marchewka - ujawnił, że premiera po raz kolejny zostaje opóźniona.

Według nowej daty premiery Dying Light 2 zadebiutuje dopiero 4 lutego 2022 roku. Oznacza to jeszcze 5 miesięcy czekania na polską produkcję.

Dziś mamy dla Was ważne informacje na temat postępów w rozwoju Dying Light 2 Stay Human. Od zawsze celem naszej firmy było budowanie przejrzystej i uczciwej komunikacji z naszą społecznością i fanami. Każdego dnia staramy się rozwijać w tym elemencie. Zespół stale rozwija produkcję, a gra zbliża się do mety. Produkcja jest gotowa i obecnie ją testujemy. To zdecydowanie największy i najbardziej ambitny projekt, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Niestety, zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli chcemy doprowadzić grę do poziomu, jaki sobie wyobrażamy, potrzebujemy więcej czasu na dopracowanie i optymalizację. Dlatego zdecydowaliśmy się przesunąć datę premiery na 4 lutego 2022 r. Przykro nam, że musicie czekać trochę dłużej, ale chcemy, aby gra spełniła Wasze najwyższe oczekiwania w momencie premiery i nie chcemy iść na żaden kompromis.