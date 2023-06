Idą zmiany w Diablo IV. Levelowanie postaci będzie łatwiejsze

Blizzard obiecuje zmiany w Diablo IV, dzięki którym endgame ma być przyjemniejszy, a levelowanie postaci szybsze i łatwiejsze.

Diablo IV to najlepsza odsłona w historii serii, przynajmniej w pierwszych dniach od premiery. Gracze są ogólnie zadowoleni ze stanu gry, natomiast nie oznacza to, że nie mają powodów do narzekania. Często słychać głosy niezadowolenia z powodu trudnego i mozolnego rozwijania postaci. To ma się zmienić.

Szybsze levelowanie postaci w Diablo IV

Rozwijanie postaci w Diablo IV jest trudne i mozolne. Wymaga ogromnego grindu, o czym niech świadczy fakt, że pierwsze 85 poziomów wymaga tyle samo punktów doświadczenia, co przejście z 85 na 100 level. Co prawda gracze szybko znaleźli optymalne sposoby na wbijanie expa, ale te zostały osłabione przez Blizzard.

To spotkało się z dużym niezadowoleniem. Graczom nie podoba się, że wbijanie poziomów w Diablo IV jest aż tak trudne. Dlatego też Blizzard zapowiedział zmiany, które mają zapewnić efektywniejsze levelowanie postaci.

Zamierzamy zwiększyć liczbę PD, które otrzymujesz w Podziemiach Koszmarów. Naszym celem jest uczynienie ich bardziej opłacalnymi niż reszta lochów, ponieważ zostały zaprojektowane z myślą o częstszym odwiedzaniu.

- powiedział Joe Shely, reżyser Diablo IV.

Poza tym skrócić ma się czas na dostanie się do konkretnych podziemi, ponieważ pieczęcie będą działać jak portale szybkiej podróży. Wszystko to ma pozwolić na szybsze rozwijanie postaci. Nowości mają trafić do gry przed startem pierwszego sezonu. Wiemy, że ten zaplanowany jest na lipiec, ale nie znamy dokładnej daty.

